دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء، عبر بيان رسمي عن رحيل المدير الفني للفريق، ماوريسيو بوتشيتينو، بناءً على اتفاق متبادل بين الطرفين.

وقال المديران الرياضيان في فريق "البلوز"، لورانس ستيوارت وبول وينستانلي: "بالنيابة عن الجميع في تشيلسي، نود أن نعرب عن امتناننا لبوتشيتينو على خدمته هذا الموسم، سيكون موضع ترحيب مرة أخرى في ملعب ستامفورد بريدج في أي وقت، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته التدريبية المستقبلية".

فيما قال ماوريسيو بوتشيتينو: "شكرًا لملاك النادي وللمديرين الرياضيين، أصبح النادي الآن في وضع جيد لمواصلة المضي قدمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) وفي البطولات الأوروبية خلال السنوات القادمة".

وأوضح تشيلسي أنه لن يقوم بالإدلاء بأي تعليقات أخرى إلى حين تعيين مدرب جديد، والذي سيكون المدرب الرابع للفريق منذ عام 2022.

وكان المدرب الأرجنتيني (52 عامًا) قد تولى تدريب فريق "البلوز" في عام 2023، وقاده في 51 مباراة بمختلف مسابقات موسم 2024/2023، وحقق الفريق الفوز في 27 مقابل الهزيمة في 14، والتعادل في 10 مباريات.