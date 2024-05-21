قرر الاعتزال في هذا الموعد.. توني كروس يفجّر "مفاجأةً" حول مستقبله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، أن اللاعب الألماني توني كروس قرر اعتزال لعبة كرة القدم، بعد نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، المقرر إقامتها في ألمانيا.

وأصدر فريق "الميرنغي" بياناً عبر موقعه الرسمي، كشف من خلاله عن تعليق كروس لحذائه، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه جماهير النادي تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً.

وقال نادي ريال مدريد: "يعرب النادي عن امتنانه ومحبته لتوني كروس، الذي أصبح جزءاً من تاريخ ريال مدريد، وأحد أكبر الأساطير في نادينا وكرة القدم العالمية".

وأضاف النادي: "سيبقى كروس إلى الأبد في قلوب جميع مشجعي مدريد لتميّزه في كرة القدم، ولأنه لاعبٌ قدم كل شيء لهذا القميص ولطالما مثّل قيم ريال مدريد".

فيما قال فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة فريق "الميرنغي": "توني كروس هو أحد اللاعبين الكبار في تاريخ ريال مدريد وسيكون هذا النادي منزله دائماً، يتمنى النادي له ولعائلته الأفضل في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

وكان كروس قد انضم لفريق "الميرنغي" عام 2014، وخاض معه 463 مباراة، وفاز بـ 22 لقباً، منهم: دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني.

كما لعب توني كروس في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، وتوّج معه ببعض الألقاب، منها: الدوري الألماني وكأس ألمانيا وكأس السوبر، وظفر بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب بلاده.