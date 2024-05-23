دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي أتالانتا الإيطالي على منافسه باير ليفركوزن الألماني بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "أفيفا"، الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي هذا الموسم 2024/2023.

وسجل اللاعب أديمولا لوكمان أهداف نادي أتالانتا الثلاثة، في الدقائق 12 و26 و75 من زمن المباراة.

ويعد هذا اللقب الأول لنادي أتالانتا على مر تاريخ مشاركاته في الدوري الأوروبي، بينما أخفق نادي باير ليفركوزن في تحقيق اللقب للمرة الثانية، بعد أن توج به في 1988.

وأضاع نادي أتالانتا على نظيره باير ليفركوزن فرصة الفوز بالثلاثية خلال الموسم الجاري، إذ كان لاعبو تشابي ألونسو قد ظفروا بلقب الدوري الألماني وتنتظرهم المباراة النهائية في كأس ألمانيا في الأيام المقبلة.