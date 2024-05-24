دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستضيف النادي الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي على أرض استاد القاهرة الدولي، السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024/2023.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين، والّتي أقيمت على الأراضي التونسية، قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويجمع نهائي المسابقة الإفريقية بين النادي الأهلي ومنافسه الترجي للمرة الثالثة، إذ سبق وأن توّج فريق "المارد الأحمر" باللقب في نسخة 2012 على حساب النادي التونسي، فيما ظفر الأخير باللقب في نسخة 2018.

ويعتبر النادي الأهلي الأكثر تتويجاً بالمسابقة بواقع 11 مرة، فيما فاز نادي الترجي بها 4 مرات.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي سيحسم اللقب لصالحه هذا العام، فما رأيك؟