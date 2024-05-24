دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل نادي العين الإماراتي منافسه يوكوهاما مارينوس الياباني على أرض استاد هزاع بن زايد، السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحسم نادي يوكوهاما مارينوس مواجهة الذهاب لصالحه، على أرضه وبين جماهيره، إذ تغلّب على نادي العين بهدفين لواحد.

ويطمح لاعبو النادي الإماراتي بالعودة في النتيجة وتجاوز ضيفهم يوكوهاما مارينوس لتحقيق اللقب للمرة الثانية، بعد أن ظفروا به في نسخة 2003، بينما يأمل اللاعبون القادمون من اليابان في الحفاظ على تفوقهم والتتويج بالمسابقة للمرة الأولى.

وتختلف التوقعات حول ما إذا كان نادي العين قادراً على قلب الموازين لصالحه وحصد اللقب القاري هذا الموسم 2024/2023، فما رأيك؟