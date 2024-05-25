اللقب رقم 12.. الأهلي يواصل هيمنته على لقب دوري أبطال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصد النادي الأهلي المصري لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024/2023، بعد تفوقه في الدور النهائي على منافسه الترجي التونسي بنتيجة 0/1.

وفاز فريق "المارد الأحمر" على ضيفه الترجي بهدف وحيد بخطأ من لاعب المنافس، في مباراة الإياب التي أقيمت على أرض استاد القاهرة الدولي، مساء السبت.

بينما كانت مباراة الذهاب، التي احتضنتها الأراضي التونسية، قد انتهت بالتعادل السلبي.

ونجح النادي الأهلي في الفوز باللقب القاري للمرة الثانية على حساب نادي الترجي، إذ سبق وأن تفوّق عليه في نهائي عام 2012.

وعزز فريق "المارد الأحمر" من صدارته لأكثر الفريق تتويجًا بالمسابقة الإفريقية، إذ وصل للقب رقم 12.