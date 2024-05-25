دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024/2023، بعد تغلّبه في المباراة النهائية على مانشستر سيتي بهدفين لواحد، التي أقيمت في ملعب "ويمبلي"، السبت.

وافتتح فريق "الشياطين الحمر" أهداف المباراة عبر لاعبه أليخاندرو غارناتشو عند الدقيقة 30، بعد أن استغل خطأً فادحًا ارتكبه مدافع المنافس، يوشكو جفارديول، إذ أخطأ في إرجاع الكرة إلى حارس مرماه، ستيفان أورتيغا، ليلاقي المدافع الكرواتي عددًا من الانتقادات.

وأضاف كوبي ماينو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 39، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، فيما أحرز جيريمي دوكو هدف فريق "السيتيسينز" الوحيد عند الدقيقة 87، من تسديدة خاروج الصندوق.

ونجح فريق "الشياطين الحمر" بالفوز باللقب للمرة الثالثة عشر على مر تاريخ مشاركاته في المسابقة.

كما تمكّن مانشستر يونايتد من رد الدين إلى جاره مانشستر سيتي، إذ كان الفريقان قد التقيا في المباراة النهائية من النسخة الماضية، وحينها فاز لاعبو بيب غوارديولا بهدفين لواحد.