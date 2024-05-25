السعودية.. اللاعب سلمان الفرج يلمح إلى رحيله عن نادي الهلال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال سلمان الفرج، لاعب الهلال السعودي، إنه من الممكن أن يغادر أسوار النادي خلال المرحلة المقبلة، رغم ارتباطه مع الفريق بعقدٍ حتى نهاية موسم 2025/2024.

وكان الفرج قد شارك في حفل تتويج فريق "الأزرق الهلالي" بلقب دوري "روشن" هذا الموسم، والذي أقيم على أرض ملعب المملكة أرينا، الجمعة.

وعلى هامش الحفل، تحدّث سلمان الفرج لقناة "SSC" السعودية، قائلاً: "إلى الآن لا يوجد شيء حول مستقبلي، لكن سأكون سعيداً لو استمريت مع نادي الهلال، وإن شاء الله يصير ذلك، لازم الجمهور يعرف أن الأهم أن يكونوا راضيين عني، لو حصل وطلعت (من النادي) يكون محبتهم كبيرة لي، حديثي هذا لو حصل وطلعت وليس هناك شيء رسمي".

وأضاف: "هذا حال كرة القدم، لا يوجد لاعب دائم، ممكن اعتزل، ممكن روح إلى نادٍ آخر، في النهاية هي مصالح مشتركة، النادي يشوف مصلحته ويتجه لها، وأنا كذلك، لكن أنا محب لهذا النادي ولجمهوره الكبير الذي لن أنساه طوال حياتي".

وأعرب الفرج عن أمنيته باستمرار "محبة المشجعين له مهما حصل، سواء رحل أو استمر"، موضّحاً: "الجمهور هو الرقم واحد في كل الإنجازات، هم أساسنا، كلامي ليس بمجاملة، وهم الداعمون لنا على تحقيق كل الألقاب، أتمنى استمرارهم على هذا النحو، وسوف يبقى الهلال النادي رقم 1".

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً قد قضى سنوات عدة مع فريق "الأزرق الهلالي"، حقق خلالها عدداً من الألقاب، وأبرزها: الدوري السعودي وكأس الملك وكأس السوبر ودوري أبطال آسيا.