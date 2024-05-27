ساوثهامبتون يفوز في "أغلى مباراة حول العالم".. ويصعد إلى البريميرليغ

(CNN) -- فاز نادي ساوثهامبتون بما أطلق عليها اسم "المباراة الفردية الأكثر قيمة في كرة القدم العالمية"، ليضمن صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، الأحد.

وتفوّق ساوثهامبتون على منافسه ليدز يونايتد بهدف وحيد من تسجيل اللاعب أدم أرمسترونغ، على أرض ملعب "ويمبلي"، في مباراة ملحق الصعود إلى دوري الأضواء.

وفقًا لمجموعة الأعمال الرياضية التابعة لشركة ديلويت، سيحصل ساوثهامبتون على ما لا يقل عن 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) خلال المواسم الثلاثة المقبلة من خلال "الزيادات المتوقعة في إيرادات أيام المباريات والبث التلفزيوني والإيرادات التجارية".

وسيرتفع ذلك إلى أكثر من 305 ملايين جنيه إسترليني (386 مليون دولار) إذا تجنب النادي الهبوط في موسمه الأول.

ويعد ساوثهامبتون ثالث نادٍ يضمن الصعود للبريميرليغ، بعد ناديي ليستر سيتي وإيبسويتش تاون.

وبعد المباراة، كافح جاك ستيفنز، قائد نادي ساوثهامبتون، للسيطرة على انفعالاته، ولخص فرحته، واصفًا إياها بأنها "أفضل شعور شعر به في لعبة كرة القدم على الإطلاق".

وقال جاك ستيفنز لشبكة "Sky Sports" البريطانية: "أنا فخور جداً بكوني قائد هذا النادي، أنا فخور جدًا باللاعبين اليوم، وأعتقد أنهم كانوا لا يصدقون، أعتقد أننا ربما لم نلعب أفضل مبارياتنا اليوم لكننا أظهرنا جانباً مختلفاً".