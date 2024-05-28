لاعب ريال مدريد يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإسباني.. ماذا قدم؟

رياضة
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لاعب ريال مدريد يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإسباني هذا الموسم.. ماذا قدم؟
Credit: Clive Brunskill/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا) عن فوز جود بيلينغهام، متوسط ميدان نادي ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لموسم 2024/2023.

وقال بيلينغهام في فيديو نشره حساب "لا ليغا" على منصة إكس (تويتر سابقًا): "أهدي هذه الجائزة إلى زملائي في الفريق وإلى المدرب وإلى جميع الموظفين على ثقتهم بي".

وكان جود بيلينغهام أحد أبرز اللاعبين الذين ساهموا في فوز فريق "الميرنغي" بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ قاده  لتحقيق النقاط الثلاث في مواجهات عدّة.

وشارك اللاعب الإنجليزي، البالغ من العمر 20 عامًا، في 28 مباراة في المسابقة، سجّل خلالها 19 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وكان بيلينغهام قد انضم لنادي ريال مدريد في صيف 2023، قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

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