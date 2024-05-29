مصر.. "شيكابالا" يكشف موعد اعتزاله لعبة كرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك المصري، إنه قرر اعتزال لعبة كرة القدم مع نهاية الموسم المقبل 2025/2024.

وكشف "شيكابالا" في حوار مع قناة "MBC مصر" أنه سيستمر في صفوف فريق "الفارس الأبيض" في الموسم القادم، إلا أنه قرر تعليق حذائه في صيف 2025.

وقال اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً: "أشعر أنه سيكون الوقت المناسب للاعتزال، لم أفقد الشغف لكن أشعر أن مع نهاية الموسم المقبل سأقول: خلاص، جاء الوقت لنعطي الراية للآخرين".

وكان محمود عبد الرازق "شيكابالا" قد لعب مع نادي الزمالك لسنوات عديدة، حقق خلالها عدداً من الألقاب، أبرزها: الدوري المصري وكأس مصر وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كما مثّل "شيكابالا" أندية باوك اليوناني والوصل الإماراتي وسبورتينغ لشبونة البرتغالي والرائد السعودي.

وظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" في 464 مباراة مع مختلف الأندية التي لعب لها، وسجّل خلالها 89 هدفاً وقدم 108 تمريرة حاسمة.

على الصعيد الدولي، شارك في 29 مباراة مع منتخب مصر، أحرز فيها هدفاً وصنع 4 آخرين.