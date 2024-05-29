بعد تجديد عقده.. إليكم أبرز ما حققه جورجي جيسوس مع نادي الهلال السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) تجديد عقد المدير الفني للفريق، جورجي جيسوس، لعام آخر.

ونشر حساب فريق "الأزرق الهلالي" لقطات مصورة من مراسم تجديد العقد بين الطرفين، وعلّق قائلاً: "بطـل الـدوري الذهبـي..وجيسـوس معـاً لعـام آخر، بالتوفيـق لـ سـيّـد التكتيـك".

وكان جيسوس قد رحل عن نادي الهلال بعد أن دربه في موسم 2019/2018، قبل أن يعود إلى منصبه مرة أخرى في يوليو/ تموز 2023.

ونستعرض فيما يلي أبرز ما حققه جورجي جيسوس مع فريق "الأزرق الهلالي" في ولايته الثانية:

قاد المدرب البرتغالي النادي إلى تحقيق لقب دوري "روشن" لموسم 2024/2023، دون تلقي أي خسارة، إذ حقق الفوز في 31 مباراة مقابل التعادل في 3 مباريات.

وساعد جيسوس على ظفر النادي بلقب كأس السوبر السعودي هذا الموسم على حساب منافسه اتحاد جدة، إلى جانب الوصول لنهائي كأس الملك، إذ ينتظر مواجهة نظيره النصر في المباراة النهائية.

ووصل النادي، تحت إشراف جورجي جيسوس، إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا، قبل أن يخرج على يد نادي العين الإماراتي، والذي توّج باللقب.

وحقق النادي بقيادة جيسوس رقماً قياسياً، إذ بَاتَ صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية على مر تاريخ لعبة كرة القدم، بـ 34 انتصاراً.

وكان المدرب البالغ من العمر 69 عاماً قد نال جائزة مدرب الشهر في الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات على التوالي.