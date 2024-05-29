قائمة أبرز لاعبي الدوري السعودي هذا الموسم.. صوّت للأفضل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برز عدد من اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023، وبعضهم من حقق إنجازاً فردياً والبعض الآخر ساهم في تحقيق فريقه للقب.

كريستيانو رونالدو

لعب 31 مباراة مع نادي النصر، سجّل خلالها 35 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وفاز النجم البرتغالي بجائزة هدّاف المسابقة، كما أصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف خلال موسم واحد في دوري "روشن".

ألكساندر ميتروفيتش



شارك في 28 مباراة مع نادي الهلال، أحرز فيها 28 هدفاً وصنع 6 آخرين، وكان أحد المساهمين في فوز فريقه بلقب المسابقة دون تلقي أي هزيمة.



سالم الدوسري

خاض 27 مباراة مع نادي الهلال، هزّ الشباك 14 مرة وقدم 6 تمريرات حاسمة، وساعد في ظفر فريقه باللقب.

رياض محرز

ظهر في 32 مباراة مع نادي أهلي جدة، سجّل خلالها 11 هدفًا وصنع 14 آخرين، ويعتبر أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في المسابقة.

عبد الرزاق حمد الله

لعب 24 مباراة مع نادي اتحاد جدة، أحرز فيها 19 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.