دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي الهلال مع منافسه النصر على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الجمعة المقبل، في نهائي مسابقة كأس الملك السعودي.

وسيكون هذا اللقاء السادس والأخير بين الفريقين هذا الموسم 2024/2023، إذ سبق وأن لعبا معاً في 5 مباريات، وفاز "الأزرق الهلالي" في 3 مباريات مقابل فوز وحيد لـ "العالمي"، وسيطر التعادل على مباراة واحدة.

ويعد نادي الهلال ثاني أكثر فريق فوزاً بلقب هذه المسابقة بواقع 10 مرات، خلف نادي أهلي جدة الذي ظفر باللقب 13 مرة، بينما حققه نادي النصر 6 مرات.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه حسم اللقب لصالحه، إذ يعتقد البعض أن لاعبي المدرب جورجي جيسوس في طريقهم لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، إذ كانوا قد فازوا بلقبي دوري "روشن" وكأس السوبر، فيما يرى البعض الآخر أن رفاق كريستيانو رونالدو سينجحون في إعادة لقب كأس الملك إلى خزائنهم، فما رأيك؟