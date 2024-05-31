دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن ملعب "ويمبلي" في لندن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2023، السبت المقبل، بين نادي ريال مدريد الإسباني ومنافسه بوروسيا دورتموند الألماني.

ويلتقي فريق "الميرنغي" مع دورتموند في المشهد الختامي من المسابقة الأوروبية للمرة الأولى، إذ لم يسبق وأن لعبا معاً في المباراة النهائية.

على مر التاريخ، لعب نادي ريال مدريد مع نظيره بوروسيا دورتموند 14 مرة، وكان الفوز من نصيب الأول 6 مرات مقابل 3 انتصارات للثاني، بينما سيطر التعادل على 5 مباريات.

ويرغب فريق "الميرنغي" بتحقيق اللقب الـ 15، فيما يطمح النادي الألماني في إعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1997، فلمن ستكون الغلبة برأيك؟