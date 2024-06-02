"معجبة بك منذ سنوات".. بيلينغهام يطلب من مورينيو التقاط صورة مع والدته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طلب جود بيلينغهام، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، من المدرب جوزيه مورينيو، التقاط صورة مع والدته، على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ)، السبت.

وكان مورينيو قد حضر المباراة النهائية من المسابقة الأوروبية، على أرض ملعب "ويمبلي" في لندن، والتي فاز فيها فريق "الميرنغي" على منافسه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، ليحقق اللقب رقم 15.

عقب المباراة، قال بيلينغهام لمورينيو: "آسف لذلك، أمي معجبة بك منذ سنوات"، قبل أن يطلب متوسط الميدان الإنجليزي من المدرب البرتغالي التقاط صورة مع والدته.

واستجاب جوزيه مورينيو لطلب بيلينغهام، إذ اصطحب الأخير والدته والتقطت بالفعل صورة تذكارية مع المدرب البالغ من العمر 61 عاماً.

ومازح مورينيو جود بيلينغهام بعد ذلك، إذ قال له: "الآن يمكنك الانضمام إلى نادي فنربخشة".

وكان نادي فنربخشة التركي قد أعلن مؤخراً عن تعيين البرتغالي مديراً فنياً للفريق في الموسم المقبل 2024/2023.