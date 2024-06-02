دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل جمهور بوروسيا دورتموند مع حضور المدرب يورغن كلوب لنهائي دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ) هذا الموسم 2024/2023، الذي يجمع ناديهم مع منافسه ريال مدريد، السبت.

ورحب مشجعو بوروسيا دورتموند بكلوب خلال ظهوره على شاشة ملعب "ويمبلي" في لندن، الذي يحتضن المباراة النهائية، إذ صفقوا له ورددوا هُتافات خاصة به، في حين تفاعل المدرب الألماني مع ترحيب الجماهير.

وظهر جوزيه مورينيو على شاشة الملعب بعد ظهور يورغن كلوب على الفور، لكن جمهور بوروسيا دورتموند أطلق صافرات استهجان ضدّ المدرب البرتغالي.

وسبق ليورغن كلوب أن تولى تدريب بوروسيا دورتموند بين عامي 2008 و2015، بينما أشرف مورينيو على تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013.

ويلعب دورتموند مع الريال في المشهد الختامي من المسابقة الأوروبية للمرة الأولى، إذ لم يسبق أن لعبا معًا في المباراة النهائية.