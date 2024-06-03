الإمارات.. هكذا ودّع نادي الجزيرة علي مبخوت في مباراته الأخيرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاض المهاجم علي مبخوت مباراته الأخيرة مع نادي الجزيرة، عندما واجه الأخير نظيره العين، على أرض ملعب محمد بن زايد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإماراتي.

وأقام لاعبو نادي الجزيرة ممرًا شرفيًا لمبخوت، الذي قرر الرحيل عن الفريق هذا الصيف، بعد أن قضى معه سنوات عدّة، والتقطوا صورًا تذكارية معه قبل بداية المباراة.

كما منح علي خصيف، قائد نادي الجزيرة، شارة القيادة إلى زميله علي مبخوت لارتدائها في ظهوره الأخير، في حين رفع جمهور الفريق لافتة كبيرة، تحمل صورة المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا، كُتب عليها: "التاريخ لا ينسى العظماء".

واُستبدل مبخوت عند الدقيقة 90+، وكان قد عانق زملائه والكادر الفني عند خروجه من المستطيل الأخضر.

كان علي مبخوت قد شارك مع نادي الجزيرة للمرة الأولى في موسم 2009/2008، ومنذ ذلك الحين لعب 352 مباراة، سجّل خلالها 231 هدفًا.

وفاز مبخوت بجائزة هدّاف الدوري الإماراتي على الصعيد الفردي، وبألقاب الدوري الإماراتي وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر، على الصعيد الجماعي.