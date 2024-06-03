قدم لقب دوري أبطال أوروبا لوالده "الشرطي".. كارفخال يثير تفاعلا

(CNN) -- لفت لاعب ريال مدريد، داني كارفخال، الأنظار بعد أن قدم كاس دوري أبطال أوروبا لوالده الذي يعمل كشرطي على حصان كان يسير أمام حافلة الفريق الملكي المتوج باللقب.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية مقطع فيديو يُظهر قيام كارفخال بحمل الكأس والذهاب به نحو والده، الذي جلس على حصانه مع بقية أفراد الشرطة.

وأثار المقطع تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أعرب كثيرون عن إعجابهم بما فعله اللاعب.

يُذكر أن كارفخال كان قد سجل الهدف الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند وتُوج بلقبه السادس مع الفريق الملكي في دوري أبطال أوروبا.