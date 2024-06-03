تعاقد معه لـ 5 سنوات.. ماذا نعلم عن مدرب تشيلسي الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الاثنين، تعيين إنزو ماريسكا مديرًا فنيًا للفريق لمدة 5 سنوات، مع إمكانية التجديد لعام إضافي، خلفًا للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وأصدر فريق "البلوز" بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال من خلاله إن إنزو ماريسكا سيبدأ مهامه في 1 يوليو/ تموز المقبل.

وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، المديران الرياضيان في نادي تشيلسي: "يسعدنا أن نرحب بإنزو ماريسكا، لقد أثبت أنه مدرب ممتاز قادر على تحقيق نتائج مبهرة بأسلوب مثير ومميز، لقد أثار إعجابنا بشدة في مناقشاتنا التي سبقت تعيينه، تتوافق طموحاته وأخلاقيات العمل مع طموحات النادي، ونحن نتطلع بشدة إلى العمل معه".

فيما قال المدرب: "الانضمام إلى تشيلسي، أحد أكبر الأندية في العالم، هو حلم لأي مدرب، ولهذا السبب أنا متحمس جدًا لهذه الفرصة، إنني أتطلع إلى العمل مع مجموعة موهوبة للغاية من اللاعبين والموظفين، لتطوير فريق يواصل تقليد النجاح الذي يتبعه النادي ويجعل جماهيرنا فخورة".



من يكون إنزو ماريسكا؟

مدرب إيطالي، يبلغ من العمر 44 عامًا، عمل كمدرب مساعد في الأجهزة الفنية لأندية أسكولي الإيطالي وإشبيلية الإسباني ووست هام يونايتد الإنجليزي.

كما تولى مسؤولية فريق أكاديمية مانشستر سيتي عام 2020، ثمّ عمل مع نادي بارما الإيطالي ومع بيب غوارديولا في فريق "السيتيسينز".

وتمّ تعيينه مدربًا رئيسيًا لنادي ليستر سيتي في يونيو/ حزيران 2023، وقاده للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).