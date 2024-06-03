ريال مدريد يعلن تعاقده مع كيليان مبابي رسميًا.. وهذه مدة العقد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الاثنين، عن ضم اللاعب كيليان مبابي إلى صفوفه، في صفقة انتقال حر، وبعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأصدر فريق "الميرنغي" بيانًا رسميًا حمل الإعلان عن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، لمدة 5 أعوام.

يأتي انضمام مبابي بعد يومين من فوز نادي ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الـ15، على حساب منافسه بوروسيا دورتموند الألماني، مما أضاف المزيد من جودة النجوم إلى خط هجوم الفريق.

كيليان مبابي، الذي يعد الهداف التاريخي للنادي الباريسي بعد أن قضى 7 سنوات مع الفريق، كان مرتبطاً منذ فترة طويلة بالانتقال إلى فريق "الميرنغي".

في موسمه الأخير مع نادي باريس سان جيرمان، حقق مبابي 3 ألقاب، وهي: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر.

وكان قد لعب 48 مباراة بمختلف مسابقات الموسم، سجّل خلالها 44 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة.