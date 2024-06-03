رسالة من أرسنال إلى النني بعد رحيله.. واللاعب يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص نادي أرسنال الإنجليزي على توجيه رسالة وداع لمتوسط الميدان المصري محمد النني، الذي تقرر رحيله عن صفوف "الغانرز" هذا الصيف.

ونشر أرسنال، عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا) فيديو لأبرز أهداف النني مع الفريق، قائلاً: "8 سنوات ونصف لا تصدق، شكرًا على كلّ شيء يا مو".

من جانبه، رد محمد النني على تدوينة "الغانرز"، إذ قال: "سيظل النادي في قلبي دائمًا".

وكان متوسط الميدان المصري قد انضم للنادي الإنجليزي في عام 2016، قادمًا من نادي بازل السويسري.

وشارك النني، البالغ من العمر 31 عامًا، في 161 مباراة مع نادي أرسنال بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 6 أهداف وقدم خلالها 10 تمريرات حاسمة.

وحقق برفقة "الغانرز" 3 ألقاب، وهي: بطولة الدرع الخيرية (مرتان) وكأس الاتحاد الإنجليزي.