مشاركة ولي العهد الأردني في تدريبات منتخب "النشامى" تثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تواجد ولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، وشقيقه الأمير هاشم، في تدريبات منتخب "النشامى" على أرض استاد عمّان الدولي.

واتطلع ولي العهد الأردني والأمير هاشم على تحضيرات منتخب بلادهما، استعداداً لخوض مباراتين أمام طاجكستان والسعودية، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وصافح الأمير الحسين والأمير هاشم اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، قبل أن يشاركا في التدريبات، ويتفاعلا مع بعض المواقف، ثم التقطا صوراً تذكارية مع أفراد المنتخب، مما أثار تفاعلاً واسعاً.

وسبق وأن دعم وساند ولي العهد الأردني والأمير هاشم منتخب "النشامى" في بطولة كأس آسيا الماضية والتي وصل فيها الفريق إلى المباراة النهائية، لكنه خسر اللقب من أمام صاحب الأرض والضيافة، منتخب قطر.