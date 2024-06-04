دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي النصر السعودي، الثلاثاء، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا) تعيين فيرناندو هييرو مديرًا رياضيًا للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ونشر فريق "العالمي" لقطات مصورة من مراسم توقيع العقد بين الطرفين، قائلاً: "رسميًا.. الإسباني فيرناندو هييرو، مديرًا رياضيًا لنادي النصر، تمنياتنا بالتوفيق للأيقونة الإسبانية مع ناديه ‎#النصر".

وسيكون هييرو (56 عامًا) مسؤولاً عن ملف لعبة كرة القدم في فريق "العالمي"، إضافة إلى دوره في اختيار الأجهزة الفنية واستقطاب اللاعبين.

وكان فيرناندو هييرو من أبرز اللاعبين الإسبان في مركز الدفاع، وقد لعب لأندية بلد الوليد وريال مدريد والريان القطري وبولتون واندررز الإنجليزي، كما مثّل منتخب بلاده في البطولات الدولية.

على صعيد التدريب، عمل كمدرب مساعد في فريق "الميرنغي" وقاد منتخب إسبانيا عام 2018.

وشغل منصباً إدارياً في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كما عمل مديرًا رياضيًا في نادي غوادالاخارا المكسيكي خلال الآونة الأخيرة.