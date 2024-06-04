دي بروين يرد على إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي: منفتح على كل شيء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يستبعد كيفين دي بروين، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إمكانية مغادرته صفوف "السيتيسينز" والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين في المرحلة المقبلة.

ويرتبط دي بروين مع نادي مانشستر سيتي بعقدٍ حتى يونيو/ حزيران 2025، وسط مزاعم بتلقيه عروضًا من أندية سعودية.

وقال لصحيفة "إتش إل إن" البلجيكية عن احتمالية اللعب في السعودية: "في عمري، عليك أن تكون منفتحًا على كلّ شيء، أنت تتحدث عن مبالغ لا تصدق من المال فيما قد يكون نهاية مسيرتي، في بعض الأحيان عليك أن تفكر في ذلك"، وفقًا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "بالنسبة لزوجتي، لا تمانع بخوض مغامرة غريبة، وهذه أيضًا محادثات نجريها بشكل متزايد معًا، لا يزال أمامي عام واحد في عقدي، لذا يجب أن أفكر فيما يمكن أن يحدث".

وأوضح دي بروين: "يبلغ ابني الأكبر الآن ثماني سنوات ولا يعرف شيئًا سوى إنجلترا، ويسأل أيضًا متى سألعب مع السيتي، وبمجرد أن تأتي اللحظة، سيتعيّن علينا التعامل مع الأمر بطريقة معينة".

وأكمل: "إذا لعبتُ هناك (في السعودية) لمدة عامين، فسوف أكون قادرًا على كسب مبلغ لا يصدق من المال، قبل ذلك، كان عليّ أن ألعب كرة القدم لمدة 15 عامًا وربما لا أصل إلى هذا المبلغ بعد".

وأتمّ متوسط الميدان البلجيكي: "ثمّ عليك أن تفكر فيما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لك في مرحلة لاحقة من عمرك، لكن في الوقت الحالي، لم يكن عليّ أن أفكر في هذا الأمر بعد".