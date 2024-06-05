لحظة طريفة بين لاعب تركيا ومشجع بعد مباراة ودية مع إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حدث موقف طريف بين هاكان تشالهان أوغلو، لاعب منتخب تركيا، وأحد المشجعين، على هامش مواجهة الفريق لمنتخب إيطاليا في مباراة ودّية، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.

عقب نهاية المباراة، قام هاكان بالتوجه نحو مدرجات الملعب لمنح قميصه إلى أحد المشجعين، وعند رميه للقميص حاول مشجع آخر انتزاعه على طريقة حراس المرمى، لكنه أخفق في ذلك، مما أثار ضحك اللاعب.

وكان هاكان تشالهان أوغلو (30 عامًا) قد شارك في المباراة منذ دقيقتها الأولى، التي انتهت بالتعادل السلبي.

ويتحضر هاكان ورفاقه لبطولة "يورو" 2024، المقرر إقامتها على الأراضي الألمانية، بين 14 يونيو/ حزيران الجاري و14 يوليو/ تموز المقبل، ويقعون في المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات البرتغال والتشيك وجورجيا.