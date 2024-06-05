بعد إثارته للشكوك حول مستقبله.. هل سيجدد مانشستر سيتي عقد غوارديولا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه يشعر بالارتياح حول مستقبل المدير الفني بيب غوارديولا مع الفريق.

في وقت سابق، أثار غوارديولا الشكوك حول مستقبله، إذ قال عقب فوز فريق "السيتيسينز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) لموسم 2024/2023 إنه "أقرب للرحيل من البقاء".

وأضاف: "إنها 8 سنوات مع النادي، وستكون 9، شعوري الآن هو أنني أريد البقاء في العام المقبل، لقد تحدثتُ مع النادي، ولدينا الوقت للحديث مجدداً في الموسم القادم".

ويرتبط بيب غوارديولا، البالغ من العمر 53 عامًا مع نادي مانشستر سيتي بعقدٍ يمتد حتّى صيف 2025.

وفي تصريحات نقلها الموقع الرسمي لفريق "السيتيسينز"، قال خلدون المبارك عن إمكانية تجديد عقد غوارديولا وبقائه لفترة طويلة: "لقد أجرينا هذه المحادثة عدة مرات من قبل، كما تعلمون ذلك، على مدار سنوات العقد، لقد كان بيب دائماً ملتزماً تماماً بهذا النادي، وملتزمًا تمامًا بكل عقد وقعه معنا".

وتابع: "هذا القرار بشأن مستقبله هو دائمًا قرار سنتخذه معًا، وليس لدي أدنى شك في أننا سنجد الحل الصحيح الذي يناسب غوارديولا ويصلح لنا، كما فعلنا دائمًا".

وكان المدرب الإسباني قد قاد نادي مانشستر سيتي لتحقيق أرقام قياسية، منها الفوز بلقب البريميرليغ في 4 مواسم متتالية، قال خلدون المبارك عن ذلك: "من الصعب أن نقول بالكلمات ما قدمه بيب غوارديولا لهذه المنظمة ولهذا النادي".

وأردف: "هذه الأرقام القياسية أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا تحطيمها في المستقبل... أبعد من ذلك، أعتقد أن تأثيره كان على اللعبة، لقد تغيّرت كرة القدم الإنجليزية مع تطور نوع كرة القدم الذي جلبه غوارديولا إلى الدوري".