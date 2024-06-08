دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد فريق العين، الفائز بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا 2024/2023، في قصر البحر في أبوظبي، السبت.

وأظهرت لقطات مصورة الشيخ محمد بن زايد وهو يصافح اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويتحدث إليهم، إذ حرص على تهنئتهم بتحقيق اللقب القاري للمرة الثانية على مر تاريخ الفريق، على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني، لتثير هذه اللقطات تفاعلاً.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الرئيس الإماراتي هنأ الفريق بـ "الإنجاز التاريخي"، وأشاد بـ "الأداء المتميز الذي قدمه الفريق خلال البطولة وروح التنافس العالية التي تحلى بها والتي عبرت عن إصراره وقوة عزيمته على الفوز، كما ثمن جميع الجهود التي أسهمت في نجاح الفريق في تمثيل دولة الإمارات والوصول إلى منصة التتويج".

وأضافت: "وحث الفريق على أهمية مواصلة تطوير أدائه وتميزه للاستمرار في حصد الألقاب والبطولات والحفاظ على المستوى الطيب الذي ظهر به"، مؤكدًا أن "أي إنجاز للفرق الوطنية يعزز رصيد الرياضة الإماراتية عامة وكرة القدم خاصة، ويرفع مستوى الطموحات لتحقيق مزيد من الإنجازات النوعية خلال الفترة المقبلة، على مستوى مختلف أنواع الرياضات والمنافسات".

كما استقبل الرئيس الإماراتي فريق الوصل، الثلاثاء الماضي، بعد فوزه بلقب دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة هذا الموسم.