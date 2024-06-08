دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن اللاعب حكيم زياش وزميله يوسف النصيري راضيان على قرار استبدالهما، خلال مباراة منتخب المغرب مع منتخب زامبيا، على أرض ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

فعند الدقيقة 64، قرر مدرب "أسود الأطلس"، وليد الركراكي، إخراج زياش والنصيري من المستطيل الأخضر، ودخول سفيان رحيمي وأيوب الكعبي بدلاً منهما.

وانفعل حكيم زياش ويوسف النصيري غضباً على أثر ذلك، إذ لم يصافحا المدرب عند خروجهما، وقام الأول برمي حذائه، والثاني برمي زجاجة المياه بعد جلوسهما على مقاعد البدلاء.

وكان زياش قد سجّل هدفاً واحداً في الدقيقة 6 من علامة الجزاء، ساهم من خلاله في فوز منتخب بلاده على ضيفه زامبيا بنتيجة 1/2.

ويتصدر منتخب "أسود الأطلس" سلم ترتيب مجموعته في التصفيات المونديالية، برصيد 6 نقاط، بعد خوضه مباراتين إلى الآن.