دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقا) لقطات مصورة من لقاء بعض أفراد عائلة حسام حسن، مدرب منتخب مصر، مع محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، على هامش معسكر "الفراعنة".

وحرص بعض من أفراد عائلة المدرب البالغ من العمر 57 عاما على التواجد في مقر إقامة الفريق والتقاط صور تذكارية مع صلاح.

وكان حسام حسن قاد محمد صلاح ورفاقه للفوز على منتخب بوركينا فاسو بهدفين لواحد، الخميس الماضي، وضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستعد صلاح وزملائه، تحت إشراف حسام حسن، لمواجهة منتخب غينيا بيساو، الاثنين المقبل، في الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية.

وكانت تقارير صحفية زعمت بوجود خلاف بين حسام حسن ونجم فريق "الريدز"، قبل أن ينفي المسؤولون الرياضيون في مصر والمدرب ذلك.