قميص حارس مرمى البرازيل في مباراة المكسيك يلفت الأنظار.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتدى أليسون بيكر، حارس مرمى منتخب البرازيل، قميصاً يحمل رقم 110، خلال مباراة ودّية مع منتخب المكسيك، ليلة الأحد.

وكان أليسون قائداً لمنتخب "السامبا" في المباراة، ليتم تكليفه بارتداء قميص يحمل رقم 110، بمناسبة مرور 110 أعوام على تأسيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وأعرب أليسون بيكر، الذي كان يرتدي القميص رقم 1 في المواجهات الدولية الماضية، عن فخره بمنحه الفرصة لارتداء هذا القميص، بذكرى تأسيس اتحاد اللعبة الشعبية الأولى في بلاده.



وكان أليسون (31 عاماً) وزملاؤه قد فازوا على منتخب المكسيك بثلاثة أهداف مقابل اثنين، قبل أيام من انطلاق منافسات كوبا أمريكا 2024.

ويمتلك أليسون بيكر برصيده 64 مباراة دولية، وخرج بشباك نظيفة في 41 مباراة.