"يورو 2024".. إليكم المجموعات وجدول المباريات والملاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحتضن الأراضي الألمانية منافسات النسخة السابعة عشر من نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو) 2024، التي تنطلق في 14 يونيو/ حزيران الجاري، وتُختتم في 14 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

المجموعات:

الأولى: ألمانيا، إسكتلندا، سويسرا، المجر.

الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

الثالثة: إنجلترا، سلوفينيا، الدنمارك، صربيا.

الرابعة: هولندا، فرنسا، النمسا، بولندا.

الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، أوكرانيا.

السادسة: البرتغال، تركيا، التشيك، جورجيا.

المواعيد:

دور المجموعات (من 14 إلى 26 يونيو).

الدور الثاني (من 29 يونيو إلى 2 يوليو).

الدور ربع النهائي (من 5 إلى 6 يوليو).

الدور نصف النهائي (من 9 إلى 10 يوليو).

المباراة النهائية (14 يوليو).

جدول المباريات في دور المجموعات:

الجولة الأولى:

ألمانيا ضدّ إسكتلندا.

المجر ضدّ سويسرا.

إيطاليا ضدّ ألبانيا.

إسبانيا ضدّ كرواتيا.

بولندا ضدّ هولندا.

سلوفينيا ضدّ الدنمارك.

إنجلترا ضدّ صربيا.

رومانيا ضدّ أوكرانيا.

بلجيكا ضدّ سلوفاكيا.

فرنسا ضدّ النمسا.

تركيا ضدّ جورجيا.

التشيك ضدّ البرتغال.

الجولة الثانية:

ألمانيا ضدّ المجر.

كرواتيا ضدّ ألبانيا.

إسكتلندا ضدّ سويسرا.

سلوفينيا ضدّ صربيا.

الدنمارك ضدّ إنجلترا.

إسبانيا ضدّ إيطاليا.

أوكرانيا ضدّ سلوفاكيا.

هولندا ضدّ فرنسا.

النمسا ضدّ بولندا.

جورجيا ضدّ التشيك.

بلجيكا ضدّ رومانيا.

البرتغال ضدّ تركيا.

الجولة الثالثة:

سويسرا ضدّ ألمانيا.

إسكتلندا ضدّ المجر.

كرواتيا ضدّ إيطاليا.

إسبانيا ضدّ ألبانيا.

هولندا ضدّ النمسا.

بولندا ضدّ فرنسا.

إنجلترا ضدّ سلوفينيا.

صربيا ضدّ الدنمارك.

سلوفاكيا ضدّ رومانيا.

بلجيكا ضدّ أوكرانيا.

تركيا ضدّ التشيك.

جورجيا ضدّ البرتغال.

الملاعب:

تحتضن 10 ملاعب موزعة على 10 مدن منافسات البطولة، وهي:

برلين: الملعب الأولمبي (يتسع لـ71 ألف متفرج).

ميونخ: ملعب أليانز أرينا (يتسع لـ66 ألف متفرج).

دورتموند: ملعب سيغنال إيدونا بارك (يتسع لـ62 ألف متفرج).

شتوتغارت: ملعب إم إتش بي أرينا (يتسع لـ51 ألف متفرج).

هامبورغ: ملعب فولكسبارك شتاديون هامبورغ (يتسع لـ49 ألف متفرج).

غلزنكيرشن: ملعب فيلتينس أرينا (يتسع لـ50 ألف متفرج).

دوسلدورف: ملعب مركور شبيل أرينا (يتسع لـ47 ألف متفرج).

كولن: ملعب كولن (يتسع لـ43 ألف متفرج).

فرانكفورت: ملعب فرانكفورت أرينا (يتسع لـ47 ألف متفرج).

لايبزيغ: ملعب ريد بول أرينا (يتسع لـ40 ألف متفرج).