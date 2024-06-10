دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جدلاً، بعد قوله إن فريق "الميرنغي" لن يشارك في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها بين يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2025، لأسباب مالية.

وتحدّث أنشيلوتي لصحيفة "II Giornale" الإيطالية، قائلاً: "يمكن للفيفا أن ينسى ذلك، لن يشارك لاعبو كرة القدم والأندية في تلك البطولة، تبلغ قيمة مباراة واحدة في مدريد 20 مليون يورو، والفيفا يريد أن يمنحنا هذا الرقم للبطولة بأكملها، هذا سلبي، ومثلنا، سترفض العديد من الأندية دعوة المشاركة"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وبعد تصريح المدرب الإيطالي، أصدر فريق "الميرنغي" بياناً على الفور، أكد من خلاله المشاركة في مونديال الأندية.

وقال نادي ريال مدريد: "يعلن النادي أنه لم يشكك في أي لحظة بمشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في موسم 2025/2024".

وأضاف: "سيلعب نادينا، كما هو مخطط له، في هذه المسابقة الرسمية التي نُقبل عليها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس، لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد".

وكان فريق "الميرنغي" قد فاز بلقب كأس العالم للأندية 5 مرات، كأكثر الفرق تحقيقاً للقب.