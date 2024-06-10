ريال مدريد يكشف عن عقوبة المتهمين بالعنصرية ضدّ فينيسيوس جونيور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الاثنين، أن محكمة التحقيق رقم 10 في فالنسيا أصدرت حكماً بإدانة الشبان المتهمين بالإساءة العنصرية ضدّ فينيسيوس جونيور.

وفي 21 مايو/ أيار 2023، أطلق مشجعون صيحات وعبارات مسيئة وقاموا بإيماءات ضدّ اللاعب البرازيلي، خلال مباراة بين فريق "الميرنغي" ومنافسه فالنسيا على أرض ملعب "ميستايا".

وقال نادي ريال مدريد في بيان: "أُدين المتهمون الثلاثة بارتكاب جريمة ضد النزاهة الأخلاقية لفينيسيوس، والتي تفاقمت بسبب تصرفاتهم بدوافع عنصرية، وحُكم على كل منهم بالسجن لمدة 8 أشهر ومنعهم من دخول ملاعب كرة القدم لمدة سنتين".

وأضاف النادي: "قبِل المتهمون الثلاثة مسؤوليتهم الجنائية وأصدروا رسالة اعتذار موجهة إلى لاعبنا فينيسيوس والنادي، والأشخاص الذين شعروا بالإهانة والإساءة بسبب سلوكهم، بالإضافة إلى إظهار أسفهم، طلب المتهمون الثلاثة من المشجعين في رسالتهم إزالة كل آثار العنصرية والتعصب في المسابقات".

وأوضح فريق "الميرنغي" أن هذه الإدانة هي الأولى من نوعها لأفعال من هذا النوع تصدرها المحاكم الجنائية، مؤكداً: "سنواصل العمل على حماية قيم نادينا والقضاء على أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياضة".

ويعتبر فينيسيوس جونيور من أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للإساءة العنصرية في الآونة الأخيرة، وقد أثار ذلك جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، قبل أن ينال اللاعب الدعم من نجوم كرة القدم حول العالم والاتحاد الدولي (فيفا).