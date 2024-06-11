دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل علي لاجامي، لاعب المنتخب السعودي، هدفاً جميلاً للغاية، في مرمى المنتخب الأردني، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب "الأول بارك"، الثلاثاء، في الجولة السادسة من الدور الثاني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وافتتح علي لاجامي أهداف المباراة عند الدقيقة 16، إذ أرسل زميله مصعب الجوير الكرة نحو منطقة الجزاء من ضربة زاوية، ليسددها بكعبه وهي في الهواء تجاه المرمى.

وأشاد مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) بهدف علي لاجامي، وقال بعضهم إنه جاء على طريقة الأهداف الشهيرة للنجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش.

ويعد هذا الهدف هو الأول للاعب البالغ من العمر 28 عاماً مع منتخب "الأخضر"، بعد أن خاض 11 مباراة دولية.