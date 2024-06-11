دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، الثلاثاء، عبر حسابه على منصة فيسبوك، تقديم الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب "نسور قاسيون"، استقالته من منصبه.

وكان المنتخب السوري قد خسر من أمام نظيره الياباني بخماسية نظيفة، على أرض ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

بهذه الخسارة، وقع منتخب "نسور قاسيون" في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليخفق في بلوغ الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.

وقال كوبر في مؤتمر صحفي عقب الهزيمة من المنتخب الياباني: "كنتُ سعيداً جداً بالعمل مع هؤلاء اللاعبين وبكل المساعدة التي تلقيتها من الاتحاد السوري، كانوا متعاونين للغاية في كل ما طلبناه كجهاز فني، لكن أعتقد أنه بالنسبة لي كانت هذه المباراة هي نهاية المرحلة بالنسبة لي".

وأضاف: "أود أن أتقدم بالشكر للقائمين على الرياضة في سوريا وكذلك لإدارة اتحاد كرة القدم، لأنهم قدموا كل طاقتهم من أجل مساعدتنا، للأسف هذه هي كرة القدم، أشكر اللاعبين على المجهود الذي بذلوه، وأعتذر من الجماهير السورية لأنني كنت أتمنى أن أسعدهم، أشكر الجميع على لحظات الفرح والحزن التي عشناها معاً، حاولت تقديم أقصى ما يمكنني من جهد، حلمنا معاً وبذلنا جهداً كبيراً".

وتابع قائلاً: "لديكم الآن لاعبون جيدون للغاية، ولكنهم بحاجة إلى وقت أطول من أجل الانسجام وبناء منتخب قوي، هذا المشروع الذي أطلقه الاتحاد بحاجة إلى وقت أطول، وأتمنى لكم التوفيق في القادمات من الأيام".

وكان المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 68 عاماً قد قاد المنتخب السوري للتأهل للدور الثاني في نهائيات كأس آسيا في قطر، للمرة الأولى على مر تاريخ الفريق.