مدرب منتخب مصر يرد على منتقديه: "لا أستمع لكم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على منتقديه، بعد تعادل "الفراعنة" مع منتخب غينيا بيساو بهدف لمثله، على أرض ملعب الأخير، الاثنين، وضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعقب المباراة، تحدث حسام حسن لقناة "OnTime Sports" المصرية، قائلا: "أنا سعيد باللاعبين جدا، عايز أرسل رسالة، لا أستمع لأي أحد يتكلم وبشكك (بنجاح المنتخب تحت قيادتي)، هم خائفون من نجاح المنتخب، لكن الناس الطيبة والشعب المصري سعداء، وأنا موجود مع المنتخب من أجلهم".

وأضاف: "أنا بمثل الناس المخلصة، والمحبة لبلدها، لكن الناس التي تشكك وتسأل نحن إيه؟..وكيف نكسب؟..طيب في إيه؟..افرحوا، الشعب المصري عايز يفرح، هناك قلة يحاولون تهبيط معنويات الناس".

وتابع: "فخور باللاعبين، من محمد صلاح إلى أصغر لاعب في الفريق، إبراهيم عادل، كلهم رجال، الجمهور المصري فخور بأن لديه منتخب محترم وقوي على أعلى مستوى".

وأردف المدرب البالغ من العمر 57 عاماً: "نحن بدأنا بشكل كويس، وهل يوجد منتخب يلعب خارج أرضه يستحوذ على الكرة كما فعلنا (أمام غينيا بيساو)، من وقت كنت لاعبا لم يستحوذ المنتخب على الكرة كما فعلنا، يمكنكم مشاهدة الفرص المحققة والأخطاء التحكيمية في المباراتين الماضيتين، كان هناك تركيز أمام غينيا بيساو، كنتُ مستمتعاً بأداء اللاعبين".

وأتم مدرب "الفراعنة": عايز أعرف نحن آخر مرة وصلنا إلى كأس العالم متى؟..وآخر لقب قاري متى؟..وكيف كان أداء الفريق في نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة؟..لازم نعرف كنا فين وبقينا فين".

ويقع منتخب مصر، تحت قيادة حسام حسن، في صدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، في التصفيات المؤهلة للمونديال المقبل.