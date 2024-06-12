10 معلومات قد لا تعرفها عن بطولة "اليورو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحتضن الأراضي الألمانية نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) في نسختها الـ17، بين 14 يونيو/ حزيران الجاري و14 يوليو/ تموز ، بمشاركة 24 منتخبا.

ونستعرض فيما يلي 10 معلومات قد لا تعرفها عن "اليورو":

أول بطل

فاز الاتحاد السوفيتي باللقب الأول على حساب يوغوسلافيا، وذلك في عام 1960.

آخر بطل

ظفر منتخب إيطاليا باللقب في نسخة 2020، على حساب منتخب إنجلترا.

الأكثر فوزا باللقب

يعد منتخبا إسبانيا وألمانيا الأكثر تتويجا بالبطولة، بواقع 3 مرات.

منتخب يشارك للمرة الأولى

سيكون الظهور الأول لمنتخب جورجيا في البطولة هذا العام.

اللاعب الأكثر مشاركة

البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب 25 مباراة في 5 نسخ من البطولة.

الهداف

رونالدو الأكثر هزّاً للشباك بـ14 هدفاً.

اللاعب الأكثر تسجيلا خلال نسخة واحدة

أحرز الفرنسي ميشيل بلاتيني 9 أهداف عام 1984.

أكثر لاعب صنع أهدافا

التشيكي كارل بوبورسكي قدّم 8 تمريرات حاسمة.

الأكثر فورا بجائزة رجل المباراة

كريستيانو رونالدو والإسباني أندريس إنييستا حققا هذه الجائزة 6 مرات.

المباراة الأعلى من حيث الحضور الجماهيري

شهد نهائي 1964 بين إسبانيا والاتحاد السوفيتي أعلى حضور جماهيري، إذ حضر 79115 مشجعا.