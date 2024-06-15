في ذكرى ميلاده.. ليفربول يوجّه رسالة إلى محمد صلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، بذكرى ميلاد لاعبه المصري محمد صلاح، الّذي يصادف 15 يونيو/ حزيران الجاري.

وقال فريق "الريدز" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) بمناسبة بلوغ صلاح عامه الـ 32: "أسطورة ليفربولية صناعة مصرية، عيد ميلاد سعيد للملك المصري محمد صلاح!".

فيما قال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ): "وما نيلُ المطالب بالتمني ولكن تُؤخذُ الدُنيا غِلابا، يوم ميلاد سعيد للملك المصري محمد صلاح".

وكان النجم المصري قد انضم لنادي ليفربول في عام 2017، قادماً من نادي روما الإيطالي، ومنذ ذلك الحين حقق برفقة فريق "الريدز" عدداً من الإنجازات الفردية والجماعية.

في الموسم الماضي 2024/2023، لعب صلاح 44 مباراة بقميص نادي ليفربول، سجّل خلالها 25 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة.