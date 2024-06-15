عن عمر يناهز 26 عاماً.. نادٍ إنجليزي يعلن وفاة حارس مرماه بشكل مفاجئ

(CNN) -- توفي حارس مرمى منتخب الجبل الأسود ونادي ميلوول الإنجليزي، ماتيجا ساركيتش، عن عمر يناهز 26 عاماً.

وقال نادي ميلوول، الذي ينشط في الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي، إنه "شعر بحزن شديد" لإعلان ذلك، مضيفاً: "يرسل الجميع في النادي حبهم وتعازيهم لعائلة ماتيجا وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية".

وقال اتحاد كرة القدم في الجبل الأسود إنه "شعر بحزن عميق بعد خسارة محبوبه ماتيجا ساركيتش"، موضّحاً: "ماتيجا لم يكن رياضياً رائعاً فحسب، بل كان أيضاً زميلاً وصديقاً عزيزاً في الفريق، لقد كان حاضر ومستقبل منتخبنا الوطني، لقد ترك موته، غير المتوقع، الجميع في حالة من الصدمة والحداد".

وانضم الحارس ماتيجا ساركيتش إلى نادي ميلوول في أغسطس/ آب 2023، قادماً من نادي وولفرهامبتون واندررز.

وخاض ماتيجا ساركيتش 9 مباريات دولية، وشارك أساسياً مع منتخب الجبل الأسود في مباراة ودية ضدّ منتخب بلجيكا في 5 يونيو/ حزيران.

ولد ماتيجا ساركيتش في مدينة غريمسبي الإنجليزية، وبدأ مسيرته مع نادي أندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل إلى نادي أستون فيلا في عام 2015.

وقال نادي أستون فيلا: "الفريق حزين، أفكارنا وتعازينا مع عائلة الحارس وأصدقائه"، كما أعرب نادي وولفرهامبتون واندررز عن حزنه بعد هذا الخبر المأساوي.