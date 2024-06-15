تقمص دور رجل أمن.. حارس مرمى البرتغال يبعد المشجعين عن رونالدو ورفاقه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضرت الجماهير تدريبات منتخب البرتغال، الجمعة، استعداداً لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو)، التي تقام على الأراضي الألمانية، بين يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

وتواجد الآلاف من المشجعين في مدرجات ملعب التدريب، إذ حرصوا على دعم ومساندة فريقهم قبل انطلاق مشواره في بطولة "اليورو" بنسختها السابعة عشر.

وتداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة لبعض المشجعين وهم يقتحمون الملعب للقاء اللاعبين، وقام رجال الأمن بمطاردتهم لإخراجهم من الملعب.

خلال المطاردة، شوهد حارس مرمى منتخب البرتغال، خوسيه سا، وهو يمسك مشجعاً ويمنعه من الاقتراب من اللاعب كريستيانو رونالدو ورفاقه، إذ بدأ وكأنه رجل أمن.

وينتظر خوسيه سا (31 عاماً) وزملائه في منتخب البرتغال مواجهة منتخب التشيك، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة.