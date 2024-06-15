قد يكون الأسهل بمسيرته.. هدف "غريب" لميسي في مباراة للأرجنتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً بطريقة سهلة، خلال مباراة ودّية بكرة القدم بين منتخب "التانغو" ومنتخب غواتيمالا، ليلة السبت.

وكان حارس مرمى منتخب غواتيمالا قد أخطأ في تمرير الكرة، إذ أرسلها بشكل خاطئ نحو ميسي، الذي كان متواجداً في منطقة الجزاء، ليتسلم الكرة ويضعها في الشباك، عند الدقيقة 12 من زمن المباراة.

وأضاف النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 36 عاماً هدف ثاني له في الدقيقة 77، ليساهم في فوز منتخب "التانغو" بنتيجة 1/4.

وجاء فوز منتخب الأرجنتين قبل أيام من انطلاق كوبا أمريكا، التي ستقام على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع ليونيل ميسي ورفاقه في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات كندا وبيرو وتشيلي.