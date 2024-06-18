دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة إكس لقطات مصورة تظهر تسرب مياه الأمطار إلى مدرجات وأرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، الذي يستضيف مباراة بين منتخب تركيا ومنتخب جورجيا، الثلاثاء.

وأظهرت اللقطات تدفق المياه بغزارة من سقف الملعب، وسط محاولة من بعض المنظمين للمباراة بإزالة المياه من الأرضية.

كما بيّنت لقطات أخرى مشاجرة بين جماهير منتخب تركيا ومنتخب جورجيا على المدرجات، قبل انطلاق صافرة بداية المباراة، التي تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

ويقع منتخب تركيا ومنتخب جورجيا في المجموعة السادسة في بطولة اليورو بنسختها السابعة عشر المقامة في ألمانيا، إلى جانب منتخبي التشيك والبرتغال.