يورو 2024.. تداول فيديو رقص شرطي مع مشجعي منتخب ألبانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهر فيديو متداول على منصة إكس (تويتر سابقًا) أحد رجال الشرطة وهو يرقص مع مشجعي منتخب ألبانيا، قبل مواجهة الأخير لمنتخب كرواتيا، الأربعاء.

وبيّن الفيديو، الذي لم يتسنَ لـ CNN التأكد من صحته، الشرطي وهو يرقص مع الجماهير الألبانية في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية، وسط موسيقى تشجيعية وتصفيق الحضور.

ويلعب منتخب ألبانيا مع منتخب كرواتيا على أرض ملعب "فولكسبارك"، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو)، المقامة في ألمانيا.

في الجولة الأولى، خسر منتخب ألبانيا من أمام منتخب إيطاليا بهدفين لواحد، ليقع في المركز الثالث على سلم ترتيب المجموعة الثانية دون نقاط.