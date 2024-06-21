مصر.. هذا ما فعله لاعبو الأهلي بعدما سجلوا هدفا تكريماً لروح مشجعتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص النادي الأهلي المصري على تكريم روح مشجعتيه، نورهان ناصر ونرجس صلاح، اللتين وافتهما المنية بعد حادث مروري، عقب حضورهما مباراة للفريق في ملعب برج العرب بالإسكندرية، الثلاثاء الماضي.

وخلال مباراة فريق "المارد الأحمر" مع نظيره الداخلية، على أرض ملعب الأخير، الجمعة، ضمن منافسات الدوري المصري، وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت حداداً على روح المشجعتين، كما ارتدى لاعبو النادي الأهلي شارات سوداء، في حين رفع المشجعون لافتات تحمل أسماء الراحلتين.

وكان اللاعب محمد مجدي قفشه قد افتتح أهداف المباراة عند الدقيقة 19، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بعد الهدف، قام بعض لاعبي فريق "المارد الأحمر" بوضع الشارات السوداء، التي يرتدونها، على رؤوسهم، ليثير هذا الفعل تفاعلاً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).