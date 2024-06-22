دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين منتخب البرتغال ومنتخب تركيا على أرض ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، السبت، هدفاً بطريقة غريبة.

في الدقيقة 28 من زمن المباراة، أرسل جواو كانسيلو تمريرة خاطئة إلى زميله كريستيانو رونالدو، مما أغضب اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً.

وحينها وصلت الكرة إلى مدافع تركيا، سامت أكايدين، وقام بإرسالها إلى حارس مرماه، ألتاي بايندير، بشكل خاطئ أيضاً، ليخفق الأخير في الحصول على الكرة، قبل أن تسكن الشباك.

وتبادل المدافع سامت أكايدين وزميله ألتاي بايندير بعض الكلمات، بعد هذا الخطأ الفادح، الذي تسبب في إهداء كريستيانو رونالدو ورفاقه هدفاً.

ويأتي لقاء منتخب البرتغال مع منتخب تركيا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو)، المقامة على الأراضي الألمانية.