على الخريطة.. المدن المستضيفة ليورو 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقام نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها السابعة عشر على الأراضي الألمانية، وقد انطلقت في 14 يونيو/ حزيران الجاري، على أن تختتم في 14 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 24 منتخباً.

استضافت ألمانيا الغربية نسخة 1988 من البطولة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها ألمانيا البطولة منذ إعادة التوحيد، كما سبق وأن احتضنت هذه الدولة نهائيات كأس العالم 2006.

"يورو 2024"، هو أول بطولة كبرى تقام في ألمانيا كمضيف منذ مونديال 2006، وتقام مباريات هذا الحدث الصيفي في عشر مدن مضيفة بما في ذلك العاصمة برلين.

إليك الخريطة أعلاه لمواقع 10 ملاعب موزعة على 10 مدن ألمانية لمنافسات البطولة وسعة كلّ ملعب