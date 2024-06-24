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نشر الأحد ، 23 يونيو / حزيران 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض اللاعب المجري بارناباس فارغا لإصابة خطرة، خلال مواجهة منتخب بلاده لمنتخب إسكتلندا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (اليورو).

ففي الدقيقة 68 من زمن المباراة، اصطدم اللاعب بارناباس فارغا بلاعبي منتخب إسكتلندا داخل منطقة الجزاء خلال تنافسهم على الكرة، قبل أن يسقط مغشيًا عليه.

وتدخل الجهاز الطبي على الفور لمعالجة اللاعب، وقام لاعبو منتخب المجر بالتغطية لمنع رؤية الإصابة التي بدت صعبة للغاية.

وتمّ إخراج اللاعب من المستطيل الأخضر عبر النقالة، وسط شعور الحضور بالقلق، في حين ظهر بعض لاعبي منتخب المجر وهم يذرفون الدموع.

وكان منتخب المجر قد حقق الفوز على منتخب إسكتلندا بهدف دون مقابل.