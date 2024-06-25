هذا ما فعله جمهور ألبانيا مع لاعبيهم بعد خروج منتخبهم من يورو 2024

رياضة
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هذا ما فعله جمهور ألبانيا مع لاعبيهم بعد خروج منتخبهم من يورو 2024
Credit: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خرج منتخب ألبانيا من الدور الأول في بطولة كأس الأمم الأوروبية (اليورو) بنسختها السابعة عشر، المقامة على الأراضي الألمانية.

كان منتخب ألبانيا قد تذيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة فقط، بعد هزيمتين وتعادل وحيد.

وعقب خسارة منتخب ألبانيا من أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات، الاثنين، أظهرت لقطات مصورة الجماهير الألبانية، المتواجدة في مدرجات ملعب "مركور شبيل أرينا"، وهي توجه التحية للاعبيهم بعد نهاية مشوارهم في بطولة "اليورو".

واقترب اللاعبون من المدرجات وبادلوا أنصارهم التحية، كما رددوا معا بعض الهتافات، لتخطف هذه اللقطات أنظار المتابعين.

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