"ظاهرة سيئة" تطغى على المشجعين في مباريات "يورو 2024".. ما هي؟

(CNN) -- اُعتبرت بطولة يورو 2024 ناجحة لأسباب عديدة ومختلفة، خاصة بعد مباريات بين منتخبات كبيرة ذات أهداف ثقيلة.

ومع ذلك، هناك ظاهرة أخرى خلال الأيام الـ 12 من البطولة، وهي قيام المشجعين بإلقاء أكواب البيرة البلاستيكية في الملاعب، أو على مشجعين آخرين.

خلال مباراة بين كرواتيا وإيطاليا، الاثنين، تساقطت الكؤوس من المدرجات عندما حاول اللاعبون الإيطاليون تنفيذ الركلات الركنية، ومن الطوابق العليا لملعب "ريد بول أرينا" إلى المدرجات بالأسفل أثناء الاحتفالات بالأهداف.

وأظهرت مقاطع على منصات التواصل الاجتماعي من المباراة أن مشجعي إيطاليا في الدرجات الدنيا يعبرون عن غضبهم من نظرائهم الكروات في المدرجات العليا، بعد رميهم بأكواب البيرة، بينما وقع الصحفيون أيضًا في مرمى النيران.

وقدم معلقا هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" لهذه المباراة، جوناثان بيرس، ولاعب منتخب إنجلترا السابق، داني ميرفي، صورة حية بشكل خاص لما كان يحدث حولهما خلال تغطيتهما المباشرة.

قال داني ميرفي: "لقد أصبحنا مبللين للغاية"، بينما أضاف جوناثان بيرس: "لقد أصبحنا مبللين للغاية هنا".

وقال جوناثان بيرس في وقت لاحق: "لا يمكن أن يستمر هذا، إذ يتم رمي الكؤوس من المدرجات، يعاني اللاعبون من إلقاء الأكواب البلاستيكية على أرض الملعب، وهذا يحدث أكثر فأكثر".

وتابع: "لقد كنت أتحدث مع بعض الألمان بالأمس، وكانوا يقولون إنهم لن يسمحوا باستمرار الأمر، سوف يمنعون الناس من الشرب".

بعض اللاعبين لم يغضبوا من ذلك، ولا سيما الفرنسي أنطوان غريزمان الذي شارك ابتسامة مع مشجعي هولندا الذين كانوا يرمون الكؤوس بالقرب منه عند راية الركنية، في حين قام لاعبون آخرون بإزالة الأكواب من الملعب بشكل أقل مرحًا.

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في بيان لشبكة CNN، إن هيئته التأديبية "ستنتظر التقارير" عن المباراة بين إيطاليا وكرواتيا، "قبل النظر في أي إجراء"، وفيما يتعلق بمعالجة رمي أكواب البيرة في المباريات المستقبلية، لم يكن لدى الاتحاد الأوروبي أي تحديث.

وفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، يتعين على المشجعين دفع وديعة بقيمة 3 يورو (3.22 دولارًا) مقابل الكأس بالإضافة إلى 6 يورو أخرى (6.44 دولارًا) كحد أدنى للبيرة نفسها.

إن شرب الكحول في المدرجات ليس أمرًا منتشرًا على نطاق واسع في كرة القدم العالمية، في بريطانيا يُمنع ذلك منعًا باتًا، ولا يُسمح بشربه إلا في الردهات.